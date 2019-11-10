Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
12
Сидней
Сидней
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
1
Жоэль
Жоэль
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
23
Манди
Айсса Манди
90
15
Алехандро
Алекс Морено
90
16
Морон
Лорен Морон
45'
90
22
Соуза
Эмерсон
90
Запасные
17
Хоакин
Хоакин
19
Барраган
Антонио Барраган
11
Тельо
Кристиан Тельо
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
20
Лайнес
Диего Лайнес
Севилья
мин
21
Торрес
Оливер Торрес
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
5
Окампос
Лукас Окампос
13'
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
16
Навас
Хесус Навас
90
8
Мануэль Агудо
Нолито
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
55'
90
25
Фернандо
Фернандо
90
10
Банега
Эвер Банега
90
Запасные
24
Хордан
Хоан Хордан
17
Гудель
Неманья Гудель
13
Буну
Яссин Буну
22
Васкес
Франко Васкес
9
Даббур
Мунас Даббур
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
14
Чичарито
Чичарито