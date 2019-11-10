Атлетико
мин
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
5
Томас
Томас
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
10
Корреа
Анхель Корреа
45'
90
20
Виктор
Витоло
90
13
Облак
Ян Облак
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
9
Мората
Альваро Мората
58'
90
6
Хорхе
Коке
90'
90
Запасные
4
Ариас
Сантьяго Ариас
12
Лоди
Ренан Лоди
11
Лемар
Тома Лемар
14
Льоренте
Маркос Льоренте
1
Адан
Антонио Адан
19
Коста
Диего Коста
Эспаньол
мин
9
Феррейра
Факундо Феррейра
90
34
Гомес
Виктор Гомес
90
21
Рока
Марк Рока
90
10
Дардер
Серхи Дардер
38'
90
13
Лопес
Диего Лопес
90
5
Эдиналдо
Налдо
90
7
Лей
Ву Лей
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
Запасные
31
Кампусано
Виктор Кампусано
22
Варгас
Матиас Варгас
3
Педроса
Адрия Педроса
14
Мелендо
Оскар Мелендо
1
Прието
Андрес Прието
17
Вила
Дидач Вила
23
Гранеро
Эстебан Гранеро