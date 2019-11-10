Атлетик
мин
21
Капа
Андер Капа
88'
90
11
Кордоба
Иньиго Кордоба
90
5
Альварес
Ерай Альварес
90
1
Симон
Унаи Симон
90
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
90
14
Даниэль
Дани Гарсия
90
22
Гарсия
Рауль Гарсия
90
8
Лопес
Унаи Лопес
90
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
17
Бершиче
Юри Бершиче
90
10
Муньяин
Икер Муньяин
57'
90
Запасные
3
Нуньес
Унаи Нуньес
25
Вильялибре
Асьер Вильялибре
15
Леке
Иньиго Леке
13
Эррерин
Яго Эррерин
19
Гомес
Ибаи Гомес
6
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
Леванте
мин
14
Рубен Мигел
Рубен Везо
90
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
21
Майорал
Борха Майорал
90
10
Барди
Энис Барди
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
13
Айтор Фернандес
Айтор
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
45'
90
19
Клер
Карлос Клер
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
Запасные
7
Леон
Серхио Леон
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
8
Эрнани
Эрнани
9
Марти
Рохер Марти
23
Коке
Коке
6
Дуарте
Оскар Дуарте