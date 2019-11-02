Эспаньол
мин
9
Феррейра
Факундо Феррейра
90
34
Гомес
Виктор Гомес
90
3
Педроса
Адрия Педроса
90
21
Рока
Марк Рока
31'
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
13
Лопес
Диего Лопес
90
5
Эдиналдо
Налдо
90
7
Лей
Ву Лей
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
Запасные
31
Кампусано
Виктор Кампусано
22
Варгас
Матиас Варгас
14
Мелендо
Оскар Мелендо
1
Прието
Андрес Прието
17
Вила
Дидач Вила
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
18
Корчиа
Себастьен Корчиа
Валенсия
мин
20
Торрес
Ферран Торрес
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
80'
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
3
Коста
Хауме Коста
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
11
Черышев
Денис Черышев
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
19
Родриго
Родриго
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
69'
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
Запасные
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
2
Корреа
Тьерри Корреа
15
Вальехо
Ману Вальехо
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
23
Собрино
Рубен Собрино
1
Хауме
Хауме
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья