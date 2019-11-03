Сельта
мин
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
8
Белтран
Фран Белтран
90
23
Мендес
Брайс Мендес
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
13
Бланко
Рубен Бланко
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
Запасные
11
Систо
Пионе Систо
36
Лосада
Икер Лосада
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
17
Юнка
Давид Юнка
24
Диоп
Папе Диоп
3
Костас
Давид Костас
1
Альварес
Серхио Альварес
Хетафе
мин
25
Кенеди
Роберт Кенеди
37'
90
10
Гальего
Энрик Гальего
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
2
Джене
Даконам Джене
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
24
Тимор
Давид Тимор
90
8
Портильо
Франциско Портильо
90
Запасные
7
Мата
Хайме Мата
17
Оливера
Матиас Оливера
1
Чичисола
Леандро Чичисола
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
20
Максимович
Неманья Максимович
23
Джейсон
Джейсон
9
Анхель
Анхель