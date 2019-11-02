Севилья
мин
23
Регилон
Серхио Регилон
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
5
Окампос
Лукас Окампос
90
17
Гудель
Неманья Гудель
90
16
Навас
Хесус Навас
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
21
Торрес
Оливер Торрес
90
22
Васкес
Франко Васкес
28'
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
10
Банега
Эвер Банега
90
Запасные
7
Лопеш
Рони Лопеш
15
Посо
Алехандро Посо
24
Хордан
Хоан Хордан
13
Буну
Яссин Буну
9
Даббур
Мунас Даббур
8
Нолито
Нолито
14
Чичарито
Чичарито
Атлетико
мин
12
Лоди
Ренан Лоди
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
5
Томас
Томас
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
13
Облак
Ян Облак
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
9
Мората
Альваро Мората
60'
90
6
Хорхе
Коке
90
Запасные
4
Ариас
Сантьяго Ариас
14
Льоренте
Маркос Льоренте
1
Адан
Антонио Адан
20
Витоло
Витоло
16
Эррера
Эктор Эррера
19
Коста
Диего Коста