Вильярреал
мин
20
Пенья
Рубен Пенья
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
7
Морено
Жерар Морено
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
8
Касорла
Санти Касорла
90
Запасные
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
6
Мори
Рамиро Мори
9
Бакка
Карлос Бакка
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
13
Андрес
Андрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
Атлетик
мин
21
Капа
Андер Капа
90
5
Альварес
Ерай Альварес
90
1
Симон
Унаи Симон
90
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
90
14
Даниэль
Дани Гарсия
90
22
Гарсия
Рауль Гарсия
90
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
19
Гомес
Ибаи Гомес
90
17
Бершиче
Юри Бершиче
90
10
Муньяин
Икер Муньяин
90
6
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
Запасные
12
Ларрасабаль
Гаиска Ларрасабаль
11
Кордоба
Иньиго Кордоба
3
Нуньес
Унаи Нуньес
16
Весга
Микель Весга
13
Эррерин
Яго Эррерин
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
20
Адурис
Ариц Адурис