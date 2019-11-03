Вальядолид
мин
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
10
Плано
Оскар Плано
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
-
Фернандес
Борха Фернандес
40'
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
4
Франциско Хосе
Кико
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
9
Унал
Энес Унал
50'
90
3
Барба
Федерико Барба
90
1
Масип
Жорди Масип
90
21
Мигель Анхел
Мичел
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
14
Алькарас
Рубен Алькарас
2
Порро
Педро Порро
20
Рамирес
Сандро Рамирес
18
Антонито
Антонито
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
Мальорка
мин
2
Састре
Жоан Састре
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
3
Лумор
Лумор
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
21
Райо
Антонио Райо
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
6
Педраса
Марк Педраса
90
13
Фабрисио
Фабри
90
Запасные
15
Гамес
Фран Гамес
5
Кампос
Хиско Кампос
23
Фебас
Алейш Фебас
12
Баба
Иддрису Баба
1
Рейна
Маноло Рейна
9
Абдон
Абдон