Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
17
Энрике
Кике
62'
90
16
де Бласис
Пабло де Бласис
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90'
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
24
Техеро
Альваро Техеро
19
Шарлес
Шарлес
3
Бигас
Педро Бигас
21
Леон
Педро Леон
Вильярреал
мин
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
90
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
Запасные
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
6
Мори
Рамиро Мори
23
Гомес
Мойзес Гомес
13
Андрес
Андрес
8
Касорла
Санти Касорла