Хетафе
мин
23
Давид
Джейсон
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
7
Мата
Хайме Мата
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
41'
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
2
Джене
Даконам Джене
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
9
Анхель Луис
Анхель
35'
90
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
Запасные
10
Гальего
Энрик Гальего
1
Чичисола
Леандро Чичисола
25
Кенеди
Роберт Кенеди
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
19
Молина
Хорхе Молина
24
Тимор
Давид Тимор
8
Портильо
Франциско Портильо
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
90
5
Мартинес
Хосе Мартинес
90
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
90
8
Брайс
Ян Брайс
90
6
Санчес
Херман Санчес
90
16
Диас
Виктор Диас
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
23
Мачис
Дарвин Мачис
90
20
Рамос
Адриан Рамос
90
11
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
90
4
Гоналон
Максим Гоналон
90
Запасные
15
Нева
Карлос Нева
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
13
Эскандель
Аарон Эскандель
17
Куини
Куини
24
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
12
Азиз
Рамон Азиз
7
Вадильо
Альваро Вадильо