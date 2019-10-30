Реал Сосьедад
мин
8
Мерино
Микель Мерино
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
90
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
90
19
Исак
Александер Исак
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
Запасные
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
16
Гевара
Андер Гевара
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
11
Янузай
Аднан Янузай
7
Порту
Порту
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
Леванте
мин
14
Рубен Мигел
Рубен Везо
90
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
21
Майорал
Борха Майорал
40'
90
10
Барди
Энис Барди
24'
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
13
Айтор Фернандес
Айтор
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
19
Клер
Карлос Клер
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
Запасные
7
Леон
Серхио Леон
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
8
Эрнани
Эрнани
9
Марти
Рохер Марти
23
Коке
Коке
6
Дуарте
Оскар Дуарте