Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
3
Лумор
Лумор
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
21'
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
21
Райо
Антонио Райо
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
75'
90
Запасные
26
Кубо
Такефуса Кубо
5
Кампос
Хиско Кампос
9
Абдон
Абдон
17
Трайковски
Александар Трайковски
6
Педраса
Марк Педраса
13
Фабри
Фабри
16
Салибу
Яннис Салибу
Осасуна
мин
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
7
Кардона
Марк Кардона
69'
90
-
Кастро
Карлос Кастро
77'
90
11
Томас
Брэндон
90
14
Гарсиа
Рубен Гарсиа
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
13
Рубен Иван
Рубен
90
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
Запасные
18
Вильяр
Хуан Вильяр
1
Эррера
Серхио Эррера
9
Авила
Луис Авила
28
Переа
Луис Переа
8
Мерида
Фран Мерида
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно