Валенсия
мин
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
8
Солер
Карлос Солер
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
2
Корреа
Тьерри Корреа
15
Вальехо
Ману Вальехо
23
Собрино
Рубен Собрино
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
3
Коста
Хауме Коста
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
5
Окампос
Лукас Окампос
45'
90
16
Навас
Хесус Навас
90
21
Торрес
Оливер Торрес
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
14
Хавьер
Чичарито
90
25
Фернандо
Фернандо
90
10
Банега
Эвер Банега
90
Запасные
15
Посо
Алехандро Посо
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
17
Гудель
Неманья Гудель
13
Буну
Яссин Буну
22
Васкес
Франко Васкес
8
Нолито
Нолито
19
Де Йонг
Люк Де Йонг