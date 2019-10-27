Осасуна
мин
-
Кастро
Карлос Кастро
48'
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
9
Авила
Луис Авила
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
80'
90
22
Адриан Лопес
Адриан
90
3
Навас
Рауль Навас
90
14
Гарсиа
Рубен Гарсиа
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
13
Рубен Иван
Рубен
90
6
Ойер
Ойер
34'
90
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
28
Переа
Луис Переа
7
Кардона
Марк Кардона
5
Гарсия
Давид Гарсия
11
Брэндон
Брэндон
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
Валенсия
мин
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
2
Корреа
Тьерри Корреа
90
8
Солер
Карлос Солер
90
1
Хауме
Хауме
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
11
Черышев
Денис Черышев
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
19
Родриго
Родриго
14'
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
28
Риверо
Кристиан Риверо
20
Торрес
Ферран Торрес
22
Гомес
Максимилиано Гомес
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
3
Коста
Хауме Коста
18
Васс
Даниэль Васс
17
Коклен
Франсис Коклен