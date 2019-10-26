Вальядолид
мин
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
10'
90
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
10
Плано
Оскар Плано
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
4
Франциско Хосе
Кико
90
9
Унал
Энес Унал
90
1
Масип
Жорди Масип
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
21
Мигель Анхел
Мичел
90
Запасные
23
Рубио
Вальдо Рубио
8
Ануар
Ануар
13
Лунин
Андрей Лунин
3
Барба
Федерико Барба
18
Антонито
Антонито
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
Эйбар
мин
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
21
Леон
Педро Леон
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
Запасные
17
Кике
Кике
16
де Бласис
Пабло де Бласис
13
Родригес
Йоель Родригес
22
Инуи
Такаши Инуи
3
Бигас
Педро Бигас
6
Альварес
Серхио Альварес
9
Энрих
Серхио Энрих