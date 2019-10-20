Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
5
Эдиналдо
Налдо
90
3
Педроса
Адрия Педроса
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
90
12
Кальери
Хонатан Кальери
90
22
Варгас
Матиас Варгас
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
18
Корчиа
Себастьен Корчиа
17
Вила
Дидач Вила
24
Калеро
Фернандо Калеро
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
9
Феррейра
Факундо Феррейра
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
18
Морено
Альберто Морено
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
8
Касорла
Санти Касорла
90
7
Морено
Жерар Морено
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
17'
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
6
Мори
Рамиро Мори
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос