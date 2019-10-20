Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
16
Навас
Хесус Навас
90
25
Фернандо
Фернандо
90
10
Банега
Эвер Банега
90
8
Мануэль Агудо
Нолито
90
5
Окампос
Лукас Окампос
90
14
Хавьер
Чичарито
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
3
Гомес
Серхи Гомес
21
Торрес
Оливер Торрес
7
Лопеш
Рони Лопеш
22
Васкес
Франко Васкес
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
Леванте
мин
13
Айтор Фернандес
Айтор
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
18
Кабако
Эрик Кабако
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
14
Рубен Мигел
Рубен Везо
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
90
9
Марти
Рохер Марти
90
8
Жорже
Эрнани
90
Запасные
6
Дуарте
Оскар Дуарте
23
Коке
Коке
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
10
Барди
Энис Барди
21
Майорал
Борха Майорал
7
Леон
Серхио Леон