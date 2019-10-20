Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
90
6
Магальян
Лисандро Магальян
50'
90
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
90
3
Дуарте
Рубен Дуарте
90
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
90
22
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
19
Гарсия
Ману Гарсия
90
18
Видаль
Алейш Видаль
90
9
Хосе Луис
Хоселу
90
7
Лукас Перес
Лукас
82'
90
11
Риоха
Луис Риоха
90
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
27
Тачи
Тачи
20
Понс
Пере Понс
16
Торрес
Даниэль Торрес
24
Бурк
Оливер Бурк
10
Гуидетти
Джон Гуидетти
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
16
Саэнс
Хорхе Саэнс
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
17
Юнка
Давид Юнка
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
12
Рафаэль
Рафинья
90
22
Мина
Санти Мина
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
3
Костас
Давид Костас
8
Белтран
Фран Белтран
23
Мендес
Брайс Мендес
11
Систо
Пионе Систо
24
Диоп
Папе Диоп
36
Лосада
Икер Лосада