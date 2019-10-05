Осасуна
мин
13
Рубен Иван
Рубен
90
6
Ойер
Ойер
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
46'
90
14
Гарсиа
Рубен Гарсиа
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
8
Мерида
Фран Мерида
90
9
Авила
Луис Авила
79'
90
22
Адриан Лопес
Адриан
90
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
3
Навас
Рауль Навас
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
20
Брашанац
Дарко Брашанац
27
Монкайола
Хон Монкайола
7
Кардона
Марк Кардона
18
Вильяр
Хуан Вильяр
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
4
Торрес
Пау Торрес
5'
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
8
Касорла
Санти Касорла
90
7
Морено
Жерар Морено
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
6
Мори
Рамиро Мори
23
Гомес
Мойзес Гомес
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос