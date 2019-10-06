Вальядолид
мин
1
Масип
Жорди Масип
90
4
Франциско Хосе
Кико
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
21
Мигель Анхел
Мичел
90
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
10
Плано
Оскар Плано
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
Запасные
23
Рубио
Вальдо Рубио
13
Лунин
Андрей Лунин
8
Ануар
Ануар
18
Антонито
Антонито
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
9
Унал
Энес Унал
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
15
Савич
Стефан Савич
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
5
Томас
Томас
90
6
Хорхе
Коке
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
9
Мората
Альваро Мората
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
16
Эррера
Эктор Эррера
14
Льоренте
Маркос Льоренте
11
Лемар
Тома Лемар
10
Корреа
Анхель Корреа