Вильярреал
мин
8
Касорла
Санти Касорла
68'
85
4
Торрес
Пау Торрес
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
76'
39'
80
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
7
Морено
Жерар Морено
90'
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
57
10
Иборра
Висенте Иборра
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
Запасные
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
6
Мори
Рамиро Мори
9
Бакка
Карлос Бакка
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
13
Андрес
Андрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
Бетис
мин
22
Соуза
Эмерсон
48'
90
6
Педраса
Альфонсо Педраса
75
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
90
15
Алехандро
Алекс Морено
90
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
1
Жоэль
Жоэль
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
17
Хоакин Санчес
Хоакин
80
16
Морон
Лорен Морон
79
Запасные
23
Манди
Айсса Манди
35
Гарсия
Рауль Гарсия
13
Мартин
Дани Мартин
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
11
Тельо
Кристиан Тельо
3
Хави Гарсия
Хави Гарсия