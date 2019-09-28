Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Виктор
Витоло
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
5
Томас
Томас
90
6
Хорхе
Коке
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
16
Эррера
Эктор Эррера
14
Льоренте
Маркос Льоренте
11
Лемар
Тома Лемар
10
Корреа
Анхель Корреа
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
6
Хосе Игнасио
Начо
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
7
Азар
Эден Азар
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
14
Энрике
Каземиро
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
9
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
3
Милитао
Эдер Милитао
16
Родригес
Хамес Родригес
10
Модрич
Лука Модрич
17
Лукас
Лукас
18
Йович
Лука Йович
25
Жуниор
Винисиус Жуниор