Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
4
Рамис
Иван Рамис
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
15
Анхель
Хосе Анхель
82'
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
21
Леон
Педро Леон
77'
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
66'
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
3
Бигас
Педро Бигас
6
Альварес
Серхио Альварес
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
19
Шарлес
Шарлес
16
де Бласис
Пабло де Бласис
17
Кике
Кике
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
10
Банега
Эвер Банега
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
21
Торрес
Оливер Торрес
33'
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
25
Фернандо
Фернандо
90
16
Навас
Хесус Навас
90
5
Окампос
Лукас Окампос
11'
90
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Гудель
Неманья Гудель
7
Лопеш
Рони Лопеш
14
Чичарито
Чичарито
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
15
Посо
Алехандро Посо