Мальорка
мин
26
Кубо
Такефуса Кубо
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
2
Састре
Жоан Састре
90
3
Лумор
Лумор
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
5
Кампос
Хиско Кампос
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
Запасные
6
Педраса
Марк Педраса
9
Абдон
Абдон
13
Фабри
Фабри
15
Гамес
Фран Гамес
23
Фебас
Алейш Фебас
17
Трайковски
Александар Трайковски
10
Алегрия
Алекс Алегрия
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Виктор
Витоло
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
5
Томас
Томас
90
6
Хорхе
Коке
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
64'
90
19
Коста
Диего Коста
26'
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
16
Эррера
Эктор Эррера
14
Льоренте
Маркос Льоренте
10
Корреа
Анхель Корреа
9
Мората
Альваро Мората