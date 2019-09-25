Леганес
мин
13
Сориано
Хуан Сориано
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
2
Наварро
Марк Наварро
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
21
Перес
Рубен Перес
90
6
Меса
Роке Меса
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
24
Родригес
Кевин Родригес
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
18
Каррийо
Гидо Каррийо
90
Запасные
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
5
Сильва
Хонатан Сильва
8
Ресио
Ресио
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
Атлетик
мин
13
Эррерин
Яго Эррерин
90
17
Бершиче
Юри Бершиче
90
3
Нуньес
Унаи Нуньес
90
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
12
Ларрасабаль
Гаиска Ларрасабаль
90
11
Кордоба
Иньиго Кордоба
90
14
Даниэль
Дани Гарсия
90
21
Капа
Андер Капа
90
7
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
90
22
Гарсия
Рауль Гарсия
59'
90
Запасные
1
Симон
Унаи Симон
5
Альварес
Ерай Альварес
15
Леке
Иньиго Леке
10
Муньяин
Икер Муньяин
16
Весга
Микель Весга
23
Кодро
Кенан Кодро
19
Гомес
Ибаи Гомес