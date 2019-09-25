Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Гомес 30'
Гомес 34'
Кан Ин 39'
3 : 3
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Мата 1'
Джейсон 66'
Анхель 69'
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
25 сент. 2019, 21:00 МСК
25.09.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Валенсия
мин
2
Корреа
Тьерри Корреа
90
1
Хауме
Хауме
90
3
Коста
Хауме Коста
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
39'
39'
90
19
Родриго
Родриго
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
13
Силлессен
Яспер Силлессен
24
Гарай
Эсекьель Гарай
18
Васс
Даниэль Васс
11
Черышев
Денис Черышев
20
Торрес
Ферран Торрес
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
22
Гомес
Максимилиано Гомес
30', 34'
Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
23
Давид
Джейсон
66'
66'
90
7
Мата
Хайме Мата
1'
1'
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
8
Портильо
Франциско Портильо
24
Тимор
Давид Тимор
21
Файр
Файкал Файр
25
Кенеди
Роберт Кенеди
9
Анхель
Анхель
69'