Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
23
Манди
Айсса Манди
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
15
Алехандро
Алекс Морено
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
17
Хоакин Санчес
Хоакин
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
67'
90
16
Морон
Лорен Морон
45'
48'
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
22
Эмерсон
Эмерсон
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
20
Лайнес
Диего Лайнес
3
Хави Гарсия
Хави Гарсия
11
Тельо
Кристиан Тельо
Леванте
мин
13
Айтор Фернандес
Айтор
90
6
Дуарте
Оскар Дуарте
90
23
Хорхе Андухар
Коке
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
8
Жорже
Эрнани
7'
90
7
Леон
Серхио Леон
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
19
Клер
Карлос Клер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
18
Кабако
Эрик Кабако
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
21
Майорал
Борха Майорал
9
Марти
Рохер Марти