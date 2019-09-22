Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
16
Навас
Хесус Навас
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
25
Фернандо
Фернандо
90
10
Банега
Эвер Банега
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
5
Окампос
Лукас Окампос
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
12
Кунде
Жюль Кунде
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
21
Торрес
Оливер Торрес
17
Гудель
Неманья Гудель
8
Нолито
Нолито
14
Чичарито
Чичарито
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
23
Менди
Ферлан Менди
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
16
Родригес
Хамес Родригес
90
7
Азар
Эден Азар
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
14
Энрике
Каземиро
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
9
Бензема
Карим Бензема
64'
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
6
Начо
Начо
3
Милитао
Эдер Милитао
17
Лукас
Лукас
15
Вальверде
Федерико Вальверде
18
Йович
Лука Йович
25
Жуниор
Винисиус Жуниор