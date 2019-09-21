Леванте
мин
13
Айтор Фернандес
Айтор
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
19
Клер
Карлос Клер
90
18
Кабако
Эрик Кабако
90
14
Рубен Мигел
Рубен Везо
90
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
16
Рочина
Рубен Рочина
90
21
Майорал
Борха Майорал
90
9
Марти
Рохер Марти
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
23
Коке
Коке
15
Поштиго
Серхио Поштиго
5
Радойя
Неманья Радойя
10
Барди
Энис Барди
8
Эрнани
Эрнани
7
Леон
Серхио Леон
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
4
Рамис
Иван Рамис
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
21
Леон
Педро Леон
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
12
Оливейра
Паулу Оливейра
6
Альварес
Серхио Альварес
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
19
Шарлес
Шарлес
16
де Бласис
Пабло де Бласис
17
Кике
Кике