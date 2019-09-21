Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
8
Касорла
Санти Касорла
77'
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
9
Бакка
Карлос Бакка
90
7
Морено
Жерар Морено
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
6
Мори
Рамиро Мори
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
17
Экамби
Карл Токо Экамби
Вальядолид
мин
1
Масип
Жорди Масип
90
3
Барба
Федерико Барба
90
4
Франциско Хосе
Кико
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
18
Антонио Хесус
Антонито
90
2
Порро
Педро Порро
90
14
Алькарас
Рубен Алькарас
90
10
Плано
Оскар Плано
90
21
Мигель Анхел
Мичел
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
Запасные
23
Рубио
Вальдо Рубио
13
Лунин
Андрей Лунин
17
Мойяно
Хави Мойяно
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
8
Ануар
Ануар
24
Фернандес
Хоакин Фернандес