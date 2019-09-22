Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
21'
90
19
Родриго
Родриго
90
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
3
Коста
Хауме Коста
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
20
Торрес
Ферран Торрес
11
Черышев
Денис Черышев
9
Гамейро
Кевин Гамейро
Леганес
мин
13
Сориано
Хуан Сориано
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
8
Хосе Луис
Ресио
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
21
Перес
Рубен Перес
90
18
Каррийо
Гидо Каррийо
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
90
Запасные
12
Авазим
Чибози Авазим
24
Родригес
Кевин Родригес
6
Меса
Роке Меса
17
Эрасо
Хави Эрасо
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц