Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
4
Рамис
Иван Рамис
58'
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
19
Шарлес
Шарлес
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
3
Бигас
Педро Бигас
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
6
Альварес
Серхио Альварес
21
Леон
Педро Леон
17
Кике
Кике
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
17
Вила
Дидач Вила
90
24
Калеро
Фернандо Калеро
90
5
Эдиналдо
Налдо
90
14
Мелендо
Оскар Мелендо
90
21
Рока
Марк Рока
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
12
Кальери
Хонатан Кальери
90
9
Феррейра
Факундо Феррейра
76'
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
3
Педроса
Адрия Педроса
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
6
Лопес
Льюис Лопес
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
22
Варгас
Матиас Варгас