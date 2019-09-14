Реал Сосьедад
мин
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
61'
90
6
Элустондо
Ариц Элустондо
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
58'
90
7
Кристиан
Порту
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
19
Исак
Александер Исак
90
Запасные
1
Ремиро
Алекс Ремиро
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
11
Янузай
Аднан Янузай
16
Гевара
Андер Гевара
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Виктор
Витоло
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
6
Хорхе
Коке
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
16
Эррера
Эктор Эррера
14
Льоренте
Маркос Льоренте
10
Корреа
Анхель Корреа