Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
12
Марсело Виейра
Марсело
90
16
Родригес
Хамес Родригес
90
14
Энрике
Каземиро
40'
90
17
Лукас
Лукас
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
9
Бензема
Карим Бензема
25'
31'
90
25
Жуниор
Винисиус Жуниор
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
3
Милитао
Эдер Милитао
23
Менди
Ферлан Менди
6
Начо
Начо
7
Азар
Эден Азар
18
Йович
Лука Йович
Леванте
мин
13
Айтор Фернандес
Айтор
90
6
Дуарте
Оскар Дуарте
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
19
Клер
Карлос Клер
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
14
Рубен Мигел
Рубен Везо
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
16
Рочина
Рубен Рочина
90
21
Майорал
Борха Майорал
49'
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
23
Коке
Коке
18
Кабако
Эрик Кабако
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
10
Барди
Энис Барди
7
Леон
Серхио Леон
9
Марти
Рохер Марти