Леганес
мин
13
Сориано
Хуан Сориано
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
21
Перес
Рубен Перес
90
6
Меса
Роке Меса
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
Запасные
2
Наварро
Марк Наварро
8
Ресио
Ресио
17
Эрасо
Хави Эрасо
24
Родригес
Кевин Родригес
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
18
Каррийо
Гидо Каррийо
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
8
Касорла
Санти Касорла
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
9
Бакка
Карлос Бакка
90
7
Морено
Жерар Морено
26'
90'
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
6
Мори
Рамиро Мори
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
20
Пенья
Рубен Пенья
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
17
Экамби
Карл Токо Экамби