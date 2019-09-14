Барселона
мин
2
Семеду
Нельсон Семеду
90
31
Фати
Ансу Фати
2'
60
27
Перес
Карлес Перес
90
8
Артур
Артур
73
21
де Йонг
Френки де Йонг
7'
70
15
Лангле
Клеман Лангле
90
3
Пике
Жерар Пике
51'
90
17
Гризманн
Антуан Гризманн
90
18
Альба
Жорди Альба
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
Запасные
26
Пенья
Иньяки Пенья
6
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
20
Роберто
Серхи Роберто
9
Суарес
Луис Суарес
22
Видаль
Артуро Видаль
4
Ракитич
Иван Ракитич
Валенсия
мин
20
Торрес
Ферран Торрес
67
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
67
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
19
Родриго
Родриго
72
17
Коклен
Франсис Коклен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
27'
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
Запасные
3
Коста
Хауме Коста
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
22
Гомес
Максимилиано Гомес
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
1
Хауме
Хауме
11
Черышев
Денис Черышев
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа