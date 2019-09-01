Вильярреал
мин
39
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
55
4
Торрес
Пау Торрес
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
62
7
Морено
Жерар Морено
12'
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
74'
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
13
Андрес
Андрес
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
8
Касорла
Санти Касорла
73
Запасные
20
Пенья
Рубен Пенья
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
6
Мори
Рамиро Мори
9
Бакка
Карлос Бакка
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
1
Асенхо
Серхио Асенхо
Реал
мин
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
23
Менди
Ферлан Менди
90
18
Йович
Лука Йович
68
17
Лукас
Лукас
74
14
Энрике
Каземиро
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
45'
86'
90
9
Бензема
Карим Бензема
90
8
Кроос
Тони Кроос
82
Запасные
3
Милитао
Эдер Милитао
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
15
Вальверде
Федерико Вальверде
19
Одриосола
Альваро Одриосола
1
Навас
Кейлор Навас
10
Модрич
Лука Модрич
12
Марсело
Марсело