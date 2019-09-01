Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
18
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
17
Вила
Дидач Вила
90
5
Эдиналдо
Налдо
90
24
Калеро
Фернандо Калеро
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
90
14
Мелендо
Оскар Мелендо
90
22
Варгас
Матиас Варгас
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
9
Феррейра
Факундо Феррейра
12
Кальери
Хонатан Кальери
11
Пуадо
Хави Пуадо
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
90
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
90
6
Санчес
Херман Санчес
90
16
Диас
Виктор Диас
90
19
Монторо
Анхель Монторо
90
17
Хоакин Хосе
Куини
90
14
Вико
Феде Вико
90
21
Эррера
Янхель Эррера
90
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
13'
90
23
Мачис
Дарвин Мачис
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
5
Мартинес
Хосе Мартинес
15
Нева
Карлос Нева
12
Азиз
Рамон Азиз
7
Вадильо
Альваро Вадильо
24
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
20
Рамос
Адриан Рамос