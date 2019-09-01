Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
14
Льоренте
Маркос Льоренте
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
6
Хорхе
Коке
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
27'
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
20
Витоло
Витоло
16
Эррера
Эктор Эррера
5
Томас
Томас
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
4
Рамис
Иван Рамис
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
19'
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
21
Леон
Педро Леон
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
19
Шарлес
Шарлес
7'
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
12
Оливейра
Паулу Оливейра
20
Робер
Робер
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
16
де Бласис
Пабло де Бласис
17
Кике
Кике