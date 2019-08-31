Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
22
Соуза
Эмерсон
90
12
Сидней
Сидней
90
23
Манди
Айсса Манди
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
6
Педраса
Альфонсо Педраса
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
8
Фекир
Набиль Фекир
61'
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
17
Хоакин Санчес
Хоакин
90
16
Морон
Лорен Морон
54'
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
5
Бартра
Марк Бартра
21
Каптум
Вилфрид Каптум
15
Алекс Морено
Алекс Морено
3
Хави Гарсия
Хави Гарсия
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
7
Хуанми
Хуанми
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
2
Наварро
Марк Наварро
90
21
Перес
Рубен Перес
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
6
Меса
Роке Меса
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
50'
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
12
Авазим
Чибози Авазим
17
Эрасо
Хави Эрасо
8
Ресио
Ресио
9
Мерино
Сабин Мерино
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль