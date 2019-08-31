Леванте
мин
13
Айтор Фернандес
Айтор
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
19
Клер
Карлос Клер
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
14
Рубен Мигел
Рубен Везо
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90'
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
16
Рочина
Рубен Рочина
90
21
Майорал
Борха Майорал
90
9
Марти
Рохер Марти
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
18
Кабако
Эрик Кабако
3
Гарсия
Антонио Гарсия
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
10
Барди
Энис Барди
8
Эрнани
Эрнани
7
Леон
Серхио Леон
Вальядолид
мин
23
Рубио
Вальдо Рубио
90
1
Масип
Жорди Масип
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
4
Франциско Хосе
Кико
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
2
Порро
Педро Порро
90
10
Плано
Оскар Плано
90
21
Мигель Анхел
Мичел
90
9
Унал
Энес Унал
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
3
Барба
Федерико Барба
18
Антонито
Антонито
8
Ануар
Ануар
19
Вилья
Тони Вилья
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
29
де ла Фуэнте
Мигель де ла Фуэнте