Леганес
мин
16
Росалес
Роберто Росалес
90
21
Перес
Рубен Перес
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
13
Сориано
Хуан Сориано
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
17
Эрасо
Хави Эрасо
90
6
Меса
Роке Меса
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
15
Тарин
Родриго Тарин
90
Запасные
8
Ресио
Ресио
3
Бустинса
Унаи Бустинса
9
Мерино
Сабин Мерино
2
Наварро
Марк Наварро
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
Атлетико
мин
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
5
Томас
Томас
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
13
Облак
Ян Облак
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
9
Мората
Альваро Мората
90
15
Савич
Стефан Савич
90
6
Хорхе
Коке
90
Запасные
4
Ариас
Сантьяго Ариас
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
17
Шапоньич
Иван Шапоньич
14
Льоренте
Маркос Льоренте
1
Адан
Антонио Адан
20
Витоло
Витоло
16
Эррера
Эктор Эррера