Барселона
мин
12
Рафаэль
Рафинья
81
21
де Йонг
Френки де Йонг
90
15
Лангле
Клеман Лангле
90
2
Семеду
Нельсон Семеду
90
3
Пике
Жерар Пике
90
17
Гризманн
Антуан Гризманн
41'
50'
90
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
18
Альба
Жорди Альба
60'
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
74
27
Перес
Карлес Перес
56'
78
Запасные
31
Фати
Ансу Фати
26
Пенья
Иньяки Пенья
8
Артур
Артур
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
23
Умтити
Самуэль Умтити
22
Видаль
Артуро Видаль
4
Ракитич
Иван Ракитич
Бетис
мин
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
13
Мартин
Дани Мартин
90
22
Соуза
Эмерсон
90
6
Педраса
Альфонсо Педраса
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
62
8
Фекир
Набиль Фекир
15'
90
11
Тельо
Кристиан Тельо
61
5
Бартра
Марк Бартра
90
10
Каналес
Серхио Каналес
75
12
Сидней
Сидней
90
16
Морон
Лорен Морон
79'
90
Запасные
30
Ребольо
Даниэль Ребольо
20
Лайнес
Диего Лайнес
21
Каптум
Вилфрид Каптум
23
Манди
Айсса Манди
7
Хуанми
Хуанми
3
Хави Гарсия
Хави Гарсия
17
Хоакин
Хоакин