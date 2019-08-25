Алавес
мин
8
Пина
Томас Пина
90
7
Лукас Перес
Лукас
90
4
Эли
Родриго Эли
90
22
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
90
18
Видаль
Алейш Видаль
90
17
Марин
Адриан Марин
90
3
Дуарте
Рубен Дуарте
90
19
Гарсия
Ману Гарсия
90
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
90
11
Риоха
Луис Риоха
90
Запасные
9
Хоселу
Хоселу
10
Гуидетти
Джон Гуидетти
13
Сивера
Антонио Сивера
27
Тачи
Тачи
20
Понс
Пере Понс
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
18
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
17
Вила
Дидач Вила
90
5
Эдиналдо
Налдо
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
90
14
Мелендо
Оскар Мелендо
90
24
Калеро
Фернандо Калеро
90
22
Варгас
Матиас Варгас
90
Запасные
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
16
Лопес
Хави Лопес
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
9
Феррейра
Факундо Феррейра
1
Прието
Андрес Прието