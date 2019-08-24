Реал
мин
14
Энрике
Каземиро
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
16
Родригес
Хамес Родригес
90
22
Франсиско Роман
Иско
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
9
Бензема
Карим Бензема
82'
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
12
Марсело Виейра
Марсело
90
Запасные
6
Начо
Начо
3
Милитао
Эдер Милитао
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
15
Вальверде
Федерико Вальверде
18
Йович
Лука Йович
17
Лукас
Лукас
1
Навас
Кейлор Навас
Вальядолид
мин
2
Порро
Педро Порро
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
10
Плано
Оскар Плано
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
4
Франциско Хосе
Кико
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
88'
90
9
Унал
Энес Унал
90
1
Масип
Жорди Масип
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
21
Мигель Анхел
Мичел
90
Запасные
23
Рубио
Вальдо Рубио
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
29
де ла Фуэнте
Мигель де ла Фуэнте
19
Вилья
Тони Вилья
8
Ануар
Ануар
13
Лунин
Андрей Лунин
18
Антонито
Антонито