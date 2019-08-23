Леванте
мин
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
7
Леон
Серхио Леон
63
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
10
Барди
Энис Барди
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
84
3
Рубен Мигел
Рубен Везо
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
23
Хорхе Андухар
Коке
90
16
Рочина
Рубен Рочина
64
25
Айтор Фернандес
Айтор
90
Запасные
8
Мелеро
Гонсало Мелеро
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
18
Кабако
Эрик Кабако
2
Майорал
Борха Майорал
7
Эрнани
Эрнани
13
Ойер
Ойер
14
Марти
Рохер Марти
Вильярреал
мин
18
Морено
Альберто Морено
90
33
Виктор
Чука
90
30
Торрес
Пау Торрес
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
74
7
Морено
Жерар Морено
3'
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
88
23
Гомес
Мойзес Гомес
75
21
Иборра
Висенте Иборра
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
13
Андрес
Андрес
90
Запасные
39
Кинтилья
Хави Кинтилья
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
29
Замбо
Андре-Франк Замбо
4
Мори
Рамиро Мори
9
Бакка
Карлос Бакка
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
1
Асенхо
Серхио Асенхо