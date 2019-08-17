Мальорка
мин
2
Састре
Жоан Састре
86
24
Вальент
Мартин Вальент
90
14
Родригес
Дани Родригес
4'
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
3
Лумор
Лумор
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
22
Будимир
Анте Будимир
65
21
Райо
Антонио Райо
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
23
Фебас
Алейш Фебас
74
Запасные
15
Гамес
Фран Гамес
13
Парера
Микель Парера
5
Кампос
Хиско Кампос
10
Алегрия
Алекс Алегрия
20
Седлар
Александар Седлар
17
Трайковски
Александар Трайковски
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
Эйбар
мин
24
Техеро
Альваро Техеро
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
32
4
Рамис
Иван Рамис
90
20
Роберто Антонио
Робер
83
6
Альварес
Серхио Альварес
90
9
Энрих
Серхио Энрих
76
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
21
Леон
Педро Леон
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
57'
90
Запасные
23
Арбилья
Анайц Арбилья
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
7
Кике
Кике
16
де Бласис
Пабло де Бласис
13
Родригес
Йоель Родригес
22
Инуи
Такаши Инуи
3
Бигас
Педро Бигас