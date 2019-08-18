Эспаньол
мин
22
Варгас
Матиас Варгас
90
14
Мелендо
Оскар Мелендо
90
21
Рока
Марк Рока
90
6
Лопес
Льюис Лопес
90
13
Лопес
Диего Лопес
90
9
Феррейра
Факундо Феррейра
82
5
Эдиналдо
Налдо
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
17
Вила
Дидач Вила
90
4
Санчес
Виктор Санчес
64
7
Лей
Ву Лей
70
Запасные
10
Дардер
Серхи Дардер
31
Кампусано
Виктор Кампусано
11
Пуадо
Хави Пуадо
24
Калеро
Фернандо Калеро
1
Прието
Андрес Прието
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
20
Карлос
Диего Карлос
75
24
Хордан
Хоан Хордан
90
5
Окампос
Лукас Окампос
60
16
Навас
Хесус Навас
90
21
Торрес
Оливер Торрес
76
8
Мануэль Агудо
Нолито
86'
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
25
Фернандо
Фернандо
90
23
Регилон
Серхио Регилон
44'
90
Запасные
30
Хиль
Бриан Хиль
12
Кунде
Жюль Кунде
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
17
Гудель
Неманья Гудель
22
Васкес
Франко Васкес
13
Серхио Рико
Серхио Рико
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро