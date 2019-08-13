Порту
мин
32
Маркесин
Агустин Маркесин
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
3
Кеплер
Пепе
90
24
Саравия
Ренцо Саравия
38
7
Диас
Луис Диас
76'
90
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
49
22
Перейра
Данилу Перейра
90
17
Корона
Хесус Корона
86
11
Марега
Мусса Марега
90
10
Накадзима
Шоя Накадзима
90
Запасные
31
Кошта
Диогу Кошта
9
Абубакар
Венсан Абубакар
-
Манафа
Вилсон Манафа
20
Зе Луиш
Зе Луиш
19
Мбемба
Ченсэл Мбемба
8
Бару
Ромарио Бару
-
Урибе
Матеус Урибе
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
10
Вилена
Тонни Вилена
3'
90
17
Кабелья
Реми Кабелья
80
7
Вамберто
Вандерсон
90
33
Берг
Маркус Берг
73
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
13'
34'
65
Запасные
17
Кайо
Кайо
1
Крицюк
Станислав Крицюк
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
85
Игнатьев
Иван Игнатьев