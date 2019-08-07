Краснодар
мин
52
Вилена
Тонни Вилена
90
21
Намли
Юнес Намли
90
10
Вамберто
Вандерсон
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
77
Камболов
Руслан Камболов
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
7
Кабелья
Реми Кабелья
90
98
Петров
Сергей Петров
90
33
Берг
Маркус Берг
90
Запасные
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
11
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
1
Крицюк
Станислав Крицюк
9
Ари
Ари
Порту
мин
3
Кеплер
Пепе
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
89'
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
17
Корона
Хесус Корона
90
11
Марега
Мусса Марега
90
29
Тикиньо
Тикиньо
90
Запасные
20
Зе Луиш
Зе Луиш
19
Мбемба
Ченсэл Мбемба
25
Отавио
Отавио
26
Алвес
Вана Алвес
6
Кошта
Бруну Кошта